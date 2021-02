奧克蘭Coliseum球場場館設大型新冠疫苗接種中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州府將在奧克蘭的Coliseum球場場館設立大型新冠疫苗接種中心,計畫在2月16日開始啟動下一個階段的接種工作。

Alameda縣周三宣布會在2月8日開始進入1B階段的新冠疫苗接種工作,這個群組包括65歲以上的民眾、食物業與農業的必要員工、緊急服務的工作人員和教育與托兒業的工作人士。

Alameda縣表示,縣內有325,000人屬於這個階段,縣府表示,將會優先為高感染率的社區接種疫苗。

州長紐森宣布,奧克蘭Coliseum球場場館的疫苗接種中心,由縣與聯邦緊急事務管理局FEMA設立,將會在2月16日投入服務。

紐森表示,中心將雇用當地居民,這也是全國100個計劃,落實總統拜登在上任100天為1億國人接種疫苗目標的其中一個地點,但是他也表示,聯邦政府沒有足夠的疫苗分配給加州。

紐森說︰「我們受到疫苗供應所限制,這個星期我們會收到106萬劑疫苗,這是值得鼓舞的,我們目前平均一個星期接種100萬劑,所以是可以跟得上這個速度。」

針對本周公布的民調,顯示加州居民對紐森在分配疫苗方面的支持度明顯下滑,紐森周三表示,這工作已經翻倍進行,從全國排第40多位,到目前第20多位。

紐森說︰「你要是拿加州和其他大的州相比,我們處在最高的階層,我們的工作才剛開始。」

