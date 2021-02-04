奧克蘭Coliseum球場場館設大型新冠疫苗接種中心（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

加州州府將在奧克蘭的Coliseum球場場館設立大型新冠疫苗接種中心，計畫在2月16日開始啟動下一個階段的接種工作。

Alameda縣周三宣布會在2月8日開始進入1B階段的新冠疫苗接種工作，這個群組包括65歲以上的民眾、食物業與農業的必要員工、緊急服務的工作人員和教育與托兒業的工作人士。

Alameda縣表示，縣內有325,000人屬於這個階段，縣府表示，將會優先為高感染率的社區接種疫苗。

州長紐森宣布，奧克蘭Coliseum球場場館的疫苗接種中心，由縣與聯邦緊急事務管理局FEMA設立，將會在2月16日投入服務。

紐森表示，中心將雇用當地居民，這也是全國100個計劃，落實總統拜登在上任100天為1億國人接種疫苗目標的其中一個地點，但是他也表示，聯邦政府沒有足夠的疫苗分配給加州。

紐森說︰「我們受到疫苗供應所限制，這個星期我們會收到106萬劑疫苗，這是值得鼓舞的，我們目前平均一個星期接種100萬劑，所以是可以跟得上這個速度。」

針對本周公布的民調，顯示加州居民對紐森在分配疫苗方面的支持度明顯下滑，紐森周三表示，這工作已經翻倍進行，從全國排第40多位，到目前第20多位。

紐森說︰「你要是拿加州和其他大的州相比，我們處在最高的階層，我們的工作才剛開始。」

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