【KTSF 歐志洲報導】

加州的汽油價格目前已經上升至疫情開始以來的最高水平。

加州汽油平均價格在本周達到每加侖3.27元,這是自疫情開始以來的最高水平,加州汽油價格在居家令下,去年5月跌至每加侖2.64元,而汽油價格上升,也不只是在加州,全國平均目前是每加侖2.61元。

有經濟學家指出,汽油價格上升,顯示人們對經濟抱有一定的樂觀態度。

