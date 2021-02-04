拜登堅持紓困方案包含派錢1,400元 誰合資格可商量

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院民主黨人在得不到共和黨人的支持下，單方面走出第一步，開始推進辯論1.9萬億元的疫情紓困方案，拜登總統堅持這紓困方案必須包含直接派錢1,400元，但對於誰有資格獲得派錢就可以有得商量。

白宮發言人說，拜登周二與十名國會共和黨籍參議員會面之後，堅持不會縮減1.9萬億元的疫情紓困方案規模，尤其是堅持每人派錢1,400元。

發言人指出，雙方有分歧，但是有一些底線。

拜登周三在民主黨團的視像會議中對眾議院民主黨人表示，對於那些人有資格拿到派錢，可以有得商量，略為調整，將門檻降低。

共和黨人提出的是6,180億元的紓困方案，同時建議將派錢金額每個人由1,400元，減少至1,000元。

拜登稍後又與一班民主黨籍國會參議員會面，討論1.9萬億元的緊急開支方案，當中包括一些條款，好像每人派錢1,400元，聯邦每週400元失業紓困金、疫苗分發撥款，以及對州和地方政府的救助等。

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