拜登堅持紓困方案包含派錢1,400元 誰合資格可商量

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院民主黨人在得不到共和黨人的支持下,單方面走出第一步,開始推進辯論1.9萬億元的疫情紓困方案,拜登總統堅持這紓困方案必須包含直接派錢1,400元,但對於誰有資格獲得派錢就可以有得商量。

白宮發言人說,拜登周二與十名國會共和黨籍參議員會面之後,堅持不會縮減1.9萬億元的疫情紓困方案規模,尤其是堅持每人派錢1,400元。

發言人指出,雙方有分歧,但是有一些底線。

拜登周三在民主黨團的視像會議中對眾議院民主黨人表示,對於那些人有資格拿到派錢,可以有得商量,略為調整,將門檻降低。

共和黨人提出的是6,180億元的紓困方案,同時建議將派錢金額每個人由1,400元,減少至1,000元。

拜登稍後又與一班民主黨籍國會參議員會面,討論1.9萬億元的緊急開支方案,當中包括一些條款,好像每人派錢1,400元,聯邦每週400元失業紓困金、疫苗分發撥款,以及對州和地方政府的救助等。

