【KTSF】

Alameda縣首次出現來自英國的新型肺炎病毒變種病例。

6名確診者感染了變種新冠病毒,當局暫時未透露他們是否最近有外遊,但相信他們全部是經社區感染。

當局又表示,將會大幅增加基因排序檢測,驗出有多少宗變種病毒案例。

全州一共有127宗英國新冠病毒變種病例,大部份都是在南加州,這種病例被指傳播性更高,但是仍需更多研究證實。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。