美國1月逾10萬人染疫亡 接種疫苗人數終多於染疫人數（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

根據Johns Hopkins大學的數據,美國在剛過去的1月,有超過10萬人死於新型肺炎。

數據顯示,從今年1月1日至今,美國總共有100,317人因為新型肺炎死亡,全美累計有446,272人死亡,比任何其他國家都要多。

排第二的巴西,死亡人數是22.6萬,之後是墨西哥,有15.9萬人死亡,印度也有15.4萬。

接種疫苗方面,最新消息是,已經接種了至少一劑新型肺炎疫苗的人,終於多過全美確診新型肺炎的人。

根據聯邦疾控中心(CDC),自從疫情爆發至今,全國有超過2616萬宗確診,而在過去個多月,全國有超過2640萬人接種了至少一劑疫苗。

不過這並不代表疫情快要過去,因為有研究人員表示,實際的感染個案數目,可能是各地報告的四倍。

CDC在1月中時就曾預計,美國的真實感染個案可能多達8310萬宗,所以就算調整了漏報,或低估的感染數字後,預計感染的人口與達到群體免疫所需的感染人口比例,還有一段很大距離。

另外,更具傳染力的變種病毒正在全國散播,而目前只有不夠2%人口接種了兩劑疫苗,要大部分美國人都接種疫苗,至少還要等多幾個月。

