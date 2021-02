英國發現B117變種病毒株出現突變 或可避過抗體

【KTSF】

英國政府諮詢小組周二宣布,發現B117變種病毒株出現「最令人擔心」的E484K突變,而這個突變也存在於南非與巴西變種病毒中,科學家相信E484K變異,可能會幫助病毒避過抗體。

英國公共衛生機構在上週透露,從英國一組有超過20萬病毒基因列序的數據中,發現11宗B117病例含有E484K突變。

病毒學家指出,這個顯示沙士二型冠狀病毒,很可能會適應人體免疫反應,或會削弱免疫系統的反應,令人推測南非變種病毒可能因此有能力二次感染曾經確診原來病毒的人,而Novavax與J&J都表示,他們的疫苗在對付南非變種病毒時效率較低。

有專家雖然認為,E484K突變可能會降低疫苗效力,但突變未有廣泛存在,目前使用中的疫苗仍然可以起作用。

