舊金山加大亞裔健康研究院舉辦視訊論壇討論疫苗資訊

【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）加大（UCSF）的亞裔健康研究院，將會在周四舉行中英雙語的新型肺炎疫情視像城市論壇第11集，討論的題目是關於疫苗和疫苗接種的正確資訊。

論壇將會在周四下午舉行，時間是下午4時至5時15分，演講嘉賓是舊金山公共衛生處華埠公共衛生局醫療主任白幹榮醫生，他會為大家講解經常聽到疫苗95%有效，或者70%有效，這些數字有什麼意思？又或者為何同一隻疫苗，在不同實驗有不同效能等？

觀眾可以在論壇前用傳真或則電郵發送問題，有興趣參與這個網上論壇，請登入https://ucsf.zoom.us/j/95877061114?pwd=c2phQVo4OGFkb3ZvUFZ6U0ltR3lWQT09，密碼: 581197，鑑定號碼: 958 7706 1114

也可致電1(669) 219-2599，或1(669) 900-6833，或1(213) 338-8477參加。

如果錯過周四的論壇，也可以在之後到亞裔健康研究院的網站收看錄影。

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