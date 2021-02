舊金山加大亞裔健康研究院舉辦視訊論壇討論疫苗資訊

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)加大(UCSF)的亞裔健康研究院,將會在周四舉行中英雙語的新型肺炎疫情視像城市論壇第11集,討論的題目是關於疫苗和疫苗接種的正確資訊。

論壇將會在周四下午舉行,時間是下午4時至5時15分,演講嘉賓是舊金山公共衛生處華埠公共衛生局醫療主任白幹榮醫生,他會為大家講解經常聽到疫苗95%有效,或者70%有效,這些數字有什麼意思?又或者為何同一隻疫苗,在不同實驗有不同效能等?

觀眾可以在論壇前用傳真或則電郵發送問題,有興趣參與這個網上論壇,請登入https://ucsf.zoom.us/j/95877061114?pwd=c2phQVo4OGFkb3ZvUFZ6U0ltR3lWQT09,密碼: 581197,鑑定號碼: 958 7706 1114

也可致電1(669) 219-2599,或1(669) 900-6833,或1(213) 338-8477參加。

如果錯過周四的論壇,也可以在之後到亞裔健康研究院的網站收看錄影。

