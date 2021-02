特朗普彈劾聆訊控辯雙方文件陳述理據

【有線新聞】

前總統特朗普的彈劾聆訊,下星期在參議院展開,控辯雙方提交文件陳述理據,眾議院彈劾負責人指,特朗普以不當手段企圖保留總統權力;特朗普一方質疑,參議院無權在總統卸任後就彈劾表決。

眾議院的彈劾負責人提交77頁文件,包含大量註解和引例,鋪陳特朗普在大選後的連串行為與國會衝突發生的關係。

文件指特朗普不肯承認選舉結果,更號召支持者在1月6日到華盛頓參與集會。揚言集會要是「狂暴」的,並利用他們令他們有如「大炮」般,湧向賓夕法尼亞大道,衝擊國會。

衝突期間,特朗普無致電彭斯或其他人詢問他們的安危,亦無要求支持者停止行動,繼續著眼挑戰選舉結果,結論是特朗普個人要為衝突負責。

相反特朗普律師團隊提交的文件只有14頁,聚焦在彈劾違憲以及言論自由等方面。他們指特朗普在集會的說話,只是談及選舉安全問題,質疑眾議院的指控,意味總統不能享有言論自由。辯方又指,特朗普已經離任,彈劾程序不符合憲法。

彈劾負責人反駁,特朗普必須為在任時的行為解釋。

