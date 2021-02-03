舊金山兩長者遇襲亡 地檢處起訴3疑犯謀殺罪（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）上星期有兩名長者在街頭遇襲身亡，雖然警方已經拘捕懷疑涉案人士，但無法挽回二人的生命，針對市內近日不斷增加的罪案，市長布里德表明要嚴懲犯罪者，地檢處亦隨即宣布落案控告3名疑犯謀殺罪，並要求法庭拘留他們。

84歲來自泰國的Vicha Ratanapakdee，上星期四早上在金門公園附近的Anzavista夾Fortuna Avenue無故被推跌受重傷，搶救兩天後被死亡。

警察局局長Bill Scott表示，警方拘捕懷疑涉案的19歲男子Antonie Watson，以及一名20歲女子Malaysia Goo，懷疑她事後協助Watson逃走，案件動機仍在調查中，但相信案件不是仇視罪行。

同一天，舊金山知名的私家偵探，74歲的Jack Palladino，被發現受傷倒臥在Page街夾Masonic街，就在他的家附近。

警方表示，Palladino當日想測試一部新相機，有目擊者指，賊人開著車駛近，在乘客位的那個人企圖搶走事主的相機，但不成功，當司機開車逃走時，Palladino就跌倒，他留醫兩日後不治，警方拘捕兩名20多歲的疑犯。

市長布里德與警察局及地檢處召開線上會議，表示舊金山近來多了暴力罪案，嚴厲批評這班襲擊長者的不法之徒，並指出舊金山絕對不會縱容任何犯罪者。

市長布里德說︰「我完全無法想像有人會想到傷害手無寸鐵的長者，我明確地說，警方及地檢處一定要你負上責任，犯了罪是一定有後果。」

地檢官博徹思宣布，針對私家偵探的遇襲案，他已經落案起訴兩名疑犯謀殺罪，而泰國長者的案件，他將會起訴該名男疑犯謀殺罪，並尋求法庭拘留他們。

博徹思說︰「起訴暴力罪案永遠是我的首要任務，我們在此保證，亦提醒大家，雖然近來有很多可怕罪案，但舊金山仍然是，亦將會是一個安全的城市。」

警察局局長Scott表示，一些人流多，例如是華埠及北岸區等社區，他會加派人手巡邏，希望盡量阻止罪案的發生，更重的是，他希望與社區建立更緊密的互信，一有事發生，警民之間能夠第一時間合作。

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