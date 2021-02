舊金山兩長者遇襲亡 地檢處起訴3疑犯謀殺罪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)上星期有兩名長者在街頭遇襲身亡,雖然警方已經拘捕懷疑涉案人士,但無法挽回二人的生命,針對市內近日不斷增加的罪案,市長布里德表明要嚴懲犯罪者,地檢處亦隨即宣布落案控告3名疑犯謀殺罪,並要求法庭拘留他們。

84歲來自泰國的Vicha Ratanapakdee,上星期四早上在金門公園附近的Anzavista夾Fortuna Avenue無故被推跌受重傷,搶救兩天後被死亡。

警察局局長Bill Scott表示,警方拘捕懷疑涉案的19歲男子Antonie Watson,以及一名20歲女子Malaysia Goo,懷疑她事後協助Watson逃走,案件動機仍在調查中,但相信案件不是仇視罪行。

同一天,舊金山知名的私家偵探,74歲的Jack Palladino,被發現受傷倒臥在Page街夾Masonic街,就在他的家附近。

警方表示,Palladino當日想測試一部新相機,有目擊者指,賊人開著車駛近,在乘客位的那個人企圖搶走事主的相機,但不成功,當司機開車逃走時,Palladino就跌倒,他留醫兩日後不治,警方拘捕兩名20多歲的疑犯。

市長布里德與警察局及地檢處召開線上會議,表示舊金山近來多了暴力罪案,嚴厲批評這班襲擊長者的不法之徒,並指出舊金山絕對不會縱容任何犯罪者。

市長布里德說︰「我完全無法想像有人會想到傷害手無寸鐵的長者,我明確地說,警方及地檢處一定要你負上責任,犯了罪是一定有後果。」

地檢官博徹思宣布,針對私家偵探的遇襲案,他已經落案起訴兩名疑犯謀殺罪,而泰國長者的案件,他將會起訴該名男疑犯謀殺罪,並尋求法庭拘留他們。

博徹思說︰「起訴暴力罪案永遠是我的首要任務,我們在此保證,亦提醒大家,雖然近來有很多可怕罪案,但舊金山仍然是,亦將會是一個安全的城市。」

警察局局長Scott表示,一些人流多,例如是華埠及北岸區等社區,他會加派人手巡邏,希望盡量阻止罪案的發生,更重的是,他希望與社區建立更緊密的互信,一有事發生,警民之間能夠第一時間合作。

