研究指新型肺炎康復者或會受心臟問題困擾（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

2月是美國心臟月,提醒民眾注意心臟健康,新型肺炎疫情爆發後,有研究顯示,新冠病毒康復者可能會受心臟問題困擾,而身體如果出現某些徵狀,可能意味著心臟亮起紅燈。

新型肺炎爆發已經超過一年,但這隻病毒對心臟的長遠影響仍然很多未知數。

全國猶太裔保健集團心臟專科醫生Andrew Freeman說︰「我要反覆強調,藉此機會喚醒大家,要將生活方式塑造得更美好。」

Freeman醫生指出,有些新型肺炎患者就算康復後幾個月,仍然繼續有併發症,例如心跳加速、心臟衰竭、心律不正常、以及持久疲累。

Freeman醫生說︰「我常常告訴大家,希望你會像感染其它病毒一樣完全康復,但肯定我們見到有些人並未完全復原。」

Freeman醫生說,不知道這些影響會維持多久,不過新型肺炎痊癒者,心臟之後會出現問題的族群,主要是明顯地超重、並不活躍,以及有其它慢性病如糖尿。

Freeman醫生說︰「如果感覺呼吸氣促、腿部腫脹、肚子腫脹,就應該找心臟專科醫生談談,如果覺得呼吸困難,而不能與人交談,這都是很重要的指標徵兆。」

有人會因為疫情而害怕尋求醫護,但Freeman醫生認為必須去求醫.

Freeman醫生說︰「美國的主要死因頭號殺手,依然是心臟病,並不是新型肺炎,因此民眾要非常嚴肅處理徵兆。」

Freeman醫生提示大家,無論是否新型肺炎康復者,以下降低心臟病風險的方法都會有效,包括做運動、飲食以植物為主,減低壓力、多些和人聯繫,每晚至少7小時持續睡眠等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。