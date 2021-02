【KTSF】

國會參議院周二順利確認布提捷(Pete Buttigieg)出任聯邦運輸部長。

39歲的布提捷,是歷來第一位公開自己是同志身份而獲參議院確認資格做內閣部長級的官員,他是前印第安納州South Band市市長,也曾經在去年參選總統。

在拜登政府中推行兩黨的基建計劃時,預料他會扮演重要角色。

