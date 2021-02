【KTSF】

南灣聖荷西警方周三公布一段視頻,希望公眾協助追緝一名司機,他涉嫌駕車撞死一名踏單車人士。

警方於周日清晨4時半左右接報,報案者指南一街夾Reed街有一名踏單車人士倒地,救護人員到場後宣告他不治。

踏單車人士當時沿南一街南行,一輛卡車卻在南行線逆向行駛撞上他,司機撞倒踏單車人士後並沒有把車停下。

警方稱,涉案車輛是一輛黑色Chevrolet Silverado卡車,車頭有可能有損毀。

警方公布的視頻可見,車禍後,受害人的行李被彈到馬路中央。

任何人如能對車禍提供消息,請聯絡聖荷西警局交通組,電話:(408) 277-4654。

