民調指紐森支持度大幅下滑 逾三成選民支持罷免

根據柏克萊加大周二發布的最新民調顯示,州長紐森的支持度出現戲劇性的大幅下滑,而且不滿意其表現的人比滿意的人還多,民調還發現,有超過三成的加州選民支持罷免紐森。

這份民調是由柏克萊加大的政府研究研究所(UC Berkeley Institute of Governmental Studies)在上週於網上訪問了一萬個加州選民所得的結果,滿意州長紐森表現的受訪者僅有46%,不滿意的則高達48%,該機構去年9月所做的民調,對州長的滿意度達64%,不滿意度為36%,在短短4個月左右,加州人對於紐森的支持度出現戲劇性的下滑18個百分點。

儘管僅近半數受訪選民滿意州長的表現,對於目前共和黨人領導的罷免紐森行動,有36%的受訪者表態會支持,但有45%的受訪者表示反對,另外還有19%的人尚未決定。

如果罷免紐森行動能通過法定門檻成案,須得到過半選民支持,才能將紐森罷免,因此這接近兩成的未決定選民,將發揮關鍵的作用。

分析指出,紐森的支持度下滑,主要源自於民眾不滿州府應對疫情的做法,在這份民調中,只有31%的受訪者認為,紐森和其他州府領導者處理疫情上做得極好,23%的人認為只是普通,另有43%的人認為做得不好。

紐森在2018年州長選舉中大勝對手共和黨籍的John Cox,儘管州長選舉要等到2022年,但隨著紐森的支持度下跌,以及罷免行動的延燒,已經開始有人表態要挑戰紐森。

54歲共和黨籍前聖地牙哥市長Kevin Faulconer周一已經率先宣布競選加州州長,他並在網上發布競選影片,描述加州是個失敗的州,乘載著醜聞,並且目睹生活品質的流失,他強調競選是為了改變,而非為了做承諾。

另外,上次選舉落敗的John Cox也被視為參選州長的熱門人選。

