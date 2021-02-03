民調指紐森支持度大幅下滑 逾三成選民支持罷免

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根據柏克萊加大周二發布的最新民調顯示，州長紐森的支持度出現戲劇性的大幅下滑，而且不滿意其表現的人比滿意的人還多，民調還發現，有超過三成的加州選民支持罷免紐森。

這份民調是由柏克萊加大的政府研究研究所（UC Berkeley Institute of Governmental Studies）在上週於網上訪問了一萬個加州選民所得的結果，滿意州長紐森表現的受訪者僅有46%，不滿意的則高達48%，該機構去年9月所做的民調，對州長的滿意度達64%，不滿意度為36%，在短短4個月左右，加州人對於紐森的支持度出現戲劇性的下滑18個百分點。

儘管僅近半數受訪選民滿意州長的表現，對於目前共和黨人領導的罷免紐森行動，有36%的受訪者表態會支持，但有45%的受訪者表示反對，另外還有19%的人尚未決定。

如果罷免紐森行動能通過法定門檻成案，須得到過半選民支持，才能將紐森罷免，因此這接近兩成的未決定選民，將發揮關鍵的作用。

分析指出，紐森的支持度下滑，主要源自於民眾不滿州府應對疫情的做法，在這份民調中，只有31%的受訪者認為，紐森和其他州府領導者處理疫情上做得極好，23%的人認為只是普通，另有43%的人認為做得不好。

紐森在2018年州長選舉中大勝對手共和黨籍的John Cox，儘管州長選舉要等到2022年，但隨著紐森的支持度下跌，以及罷免行動的延燒，已經開始有人表態要挑戰紐森。

54歲共和黨籍前聖地牙哥市長Kevin Faulconer周一已經率先宣布競選加州州長，他並在網上發布競選影片，描述加州是個失敗的州，乘載著醜聞，並且目睹生活品質的流失，他強調競選是為了改變，而非為了做承諾。

另外，上次選舉落敗的John Cox也被視為參選州長的熱門人選。

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