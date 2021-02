舊金山聯合校區提出永久廢除Lowell高中英才收生制（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)聯合校區提出永久廢除Lowell高中依成績收生的英才制,改為採取抽籤收生制。

舊金山聯合校區舉行特別會議,並邀請公眾發言,討論這個備受爭議的議題。

這項議案由一直支持Lowell高中永久改革的舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez,聯同兩名教育委員及兩名學生代表共同提出。

Lowell高中是舊金山僅餘一間以學生成績作為入學的主要準則的公立學校,不過過去一年由於疫情關係,無法有效評估學生成績,教育會通過方案,今年暫時改用抽籤形式招生。

不過,Lowell高中一直被指學生族裔不夠多元,在2019至2020學年,Lowell的亞裔學生比率佔超過一半,白人學生佔18%,非裔及拉美裔學生加起來不足兩成。

兩星期前,Lowell高中一節讓學生表達對於種族問題意見的課堂上,有人突然在網上平台發表種族歧視的言論,以及色情的圖像,教委會主席Lopez批評,Lowell高中一直存在歧視非洲裔的問題,不能再容許這所學校成為”滋生種族主義的溫床”。

有很多舊生認為,為達到種族更平等,支持將Lowell高中永久改為抽籤形式招生。

舊生Virginia Marshall說︰「30年以來,Lowell高中一直精神上折磨非洲裔學生,我們要求停止,希望Lowell歡迎所有族裔學生。」

但是亦有很多家長及學生反對廢除成績收生制,他們希望Lowell同一眾私校保持競爭力。

舊生Jody Chen說︰「以我理解,成績收生制對少數族裔不公平,是因為他們缺乏教學資源,如果是這樣,為何不集中提供資源給他們,讓他們也能考入Lowell,而並非降低收生標準,這才是平等,對嗎?」

教委會預料下星期會作出表決,報道指7名教委中,最少4名表明支持計劃,相信議案很大機會通過,唯一的華裔委員林謙悅未就事件表態。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。