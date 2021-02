參議院通過動議以便國會快速通過紓困方案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院周二通過動議,為1.9萬億元的疫情紓困方案開綠燈,可以啟動辯論程序。

由於得不到共和黨人支持,參議院民主黨籍的黨團中全部50名參議員,周二率先通過一項動議,容許民主黨人透過一個叫做「預算調解」的立法程序,以便國會快速通過紓困方案。

這項議案的程序表決結果是50對49票通過,有一名共和黨參議員缺席。

周二通過的動議,可以啟動長達50小時的辯論,是整個紓困法案通過的第一步,然後再表決是否通過「預算調解」的立法程序。

這個1.9萬億元的紓困方案,包括直接派錢每人1,400元,只需要簡單多數票就可以通過。

因為沒有共和黨人的支持,民主黨人唯有被迫單方面使用預算調解程序,也毋需拉布。

根據參議院規例,在這個調解立法程序中,某些委員會可以更改開支、收益或赤字等,每一個委員會要撰寫一項法案去達到目標,如果有超過一個委員會去做,預算委員會就會將多項法案整合為一項龐大法案。

