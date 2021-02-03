加州受疫情影響房東和租客可申請租金補助（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

加州因應疫情禁止房東逼遷的法令，上週獲得州長簽署延長，受影響房東和租客都可以申請租金補助。

加州面對疫情衝擊，去年4月實施的逼遷禁令，在1月底失效，新的逼遷令在上個星期獲得州長簽署，得以再延長5個月至6月30日。

而去年12月通過的9千億的聯邦紓困方案中，有250億租金補助，加州將得到26億。

代表舊金山（三藩市）的加州眾議員邱信福通過的AB91法案，除了延長逼遷令，也設定如何給房東與租客提供租金補助。

AB91也禁止房東收過期罰款，並確保拖欠租金的租客，在未來租房子的時候，不會受到負面影響。

邱信福說︰「最近普查的數據顯示，加州有超過140萬租客，沒有信心有能力支付下一個月的房租。」

在計畫下，從去年4月開始至今年3月期間，租客因疫情拖欠的租金，要是房東願意取消拖欠款額的20%，州府將支付餘下的80%。

而要是房東不願意取消部分的拖欠租金，租客將可以得到拖欠租金的25%。

受影響租客必須是在近期內失業，而年收入也不得超過80%所住城市的中位收入AMI，收入在50%AMI的人士將獲得優先考慮。

而在一些特定情況下，也可以得到未來多3個月的補助。

房東必須和租客一同申請，截止日期是3月15日，一旦獲得批准，將通過非牟利機構發放補助。

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