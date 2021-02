【有線新聞】

據報中國黑客去年有份利用軟件公司SolarWinds產品的漏洞,入侵美國政府機構。

路透社引述多名知情人士報道,這批黑客使用國家級電腦硬件,找出SolarWinds產品的程式碼錯處,將俄羅斯黑客安裝的後門程式透過網絡擴散開去。

報道指無法估計有多少機構受影響,但引述消息指,聯邦調查局鎖定美國國家財務中心是其中之一,這個機構隸屬農業部,負責發放員工薪金等人力資源工作。外界憂慮數以千計聯邦僱員的個人資料會因此外洩。

