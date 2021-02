美國已發現英國南非巴西變種病毒

【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)的負責人說,最近幾星期,美國的新症和住院病例都有所減少,但在英國、南非與巴西分別發現的變種病毒,現在都在美國有病例,這點令人擔憂。

CDC主任R.Walensky在周二的白宮抗疫小組新聞簡報會上指出,至1月底為止,美國有33處地方一共通報471宗變種病毒個案,當中467宗屬於英國B117變種病毒株,病例分佈在32個州,其餘4宗,有3宗屬於南非變種病毒株B1351,馬里蘭州在週末確診一宗,南卡在上週有2宗。

第三種是巴西變異病毒株P1,首宗個案發生在明尼蘇達州。

針對變種病毒在美國出現,CDC主任呼籲大家繼續戴口罩,保持社交距離,避免群聚,避免逗留在空氣不流通的地方,避免出行旅遊。

對於變種病毒出現,大家是否應該採取觀望態度暫時不接種疫苗,或者等待下一代的疫苗面世,抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生認為,有疫苗就要盡快接種,因為越多人接種,就越能阻止病毒的複製,而病毒不能複製,就不會發生變異。

Fauci醫生說︰「答案是你要接種,當全國都有疫苗時,你要盡快接種,原因是病毒學中有一個事實:病毒如果不複製,就不能變異,若大家都廣泛接種疫苗,以制止其複製,不給病毒一個開放的賽場,來繼續回應你施加的壓力,就不會有變異。」

基於這個事實,Fauci醫生強調,接種疫苗不僅保護自己,保護他們人,也能防止病毒在美國變異。

對於病毒變異,科學家指出,這是病毒的生存之道,經常變異產生新的病毒株,是可以預期的事,當中有些變種病毒會生存下去,另一些則會消失,而英國變種、南非變種與巴西變種,看來是比原本的新冠狀病毒傳染力更強,傳染速度更快,而且可能更致命。

美國的第一宗B117英國變種病毒的個案,在去年9月發生在科羅拉多州,B117的基因有17個變異,當中8個變異發生在能夠讓新冠狀病毒進入人類細胞的毒刺蛋白。

Pfizer與Moderna都聲稱實驗室研究顯示,他們的疫苗都能對付英國變種病毒,B1351南非變種病毒在美國的頭兩宗個案都在南卡州,時間是1月底,第三宗上週末發生在馬里蘭州,B1351有10個變異發生在毒刺蛋白。

實驗室研究顯示,Pfizer、J&J、Moderna與Novavax的疫苗都能產生足夠的抗體中和南非變種病毒株。

美國的第一宗P1巴西變種病毒株1月初發生在明尼蘇達州,到2月1號為止,美國只有一宗P1巴西病毒株的毒刺蛋白,有3個突變。

CDC表示,研究顯示P1比其他病毒株更容易傳染,而且有證據顯示,感染過原本的新冠狀病毒的人,也會感染P1。

CDC說,美國目前有的4種疫苗,都能對付巴西變種病毒,但還需要進一步的研究。

