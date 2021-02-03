美國已發現英國南非巴西變種病毒

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聯邦疾病防控中心（CDC）的負責人說，最近幾星期，美國的新症和住院病例都有所減少，但在英國、南非與巴西分別發現的變種病毒，現在都在美國有病例，這點令人擔憂。

CDC主任R.Walensky在周二的白宮抗疫小組新聞簡報會上指出，至1月底為止，美國有33處地方一共通報471宗變種病毒個案，當中467宗屬於英國B117變種病毒株，病例分佈在32個州，其餘4宗，有3宗屬於南非變種病毒株B1351，馬里蘭州在週末確診一宗，南卡在上週有2宗。

第三種是巴西變異病毒株P1，首宗個案發生在明尼蘇達州。

針對變種病毒在美國出現，CDC主任呼籲大家繼續戴口罩，保持社交距離，避免群聚，避免逗留在空氣不流通的地方，避免出行旅遊。

對於變種病毒出現，大家是否應該採取觀望態度暫時不接種疫苗，或者等待下一代的疫苗面世，抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生認為，有疫苗就要盡快接種，因為越多人接種，就越能阻止病毒的複製，而病毒不能複製，就不會發生變異。

Fauci醫生說︰「答案是你要接種，當全國都有疫苗時，你要盡快接種，原因是病毒學中有一個事實：病毒如果不複製，就不能變異，若大家都廣泛接種疫苗，以制止其複製，不給病毒一個開放的賽場，來繼續回應你施加的壓力，就不會有變異。」

基於這個事實，Fauci醫生強調，接種疫苗不僅保護自己，保護他們人，也能防止病毒在美國變異。

對於病毒變異，科學家指出，這是病毒的生存之道，經常變異產生新的病毒株，是可以預期的事，當中有些變種病毒會生存下去，另一些則會消失，而英國變種、南非變種與巴西變種，看來是比原本的新冠狀病毒傳染力更強，傳染速度更快，而且可能更致命。

美國的第一宗B117英國變種病毒的個案，在去年9月發生在科羅拉多州，B117的基因有17個變異，當中8個變異發生在能夠讓新冠狀病毒進入人類細胞的毒刺蛋白。

Pfizer與Moderna都聲稱實驗室研究顯示，他們的疫苗都能對付英國變種病毒，B1351南非變種病毒在美國的頭兩宗個案都在南卡州，時間是1月底，第三宗上週末發生在馬里蘭州，B1351有10個變異發生在毒刺蛋白。

實驗室研究顯示，Pfizer、J&J、Moderna與Novavax的疫苗都能產生足夠的抗體中和南非變種病毒株。

美國的第一宗P1巴西變種病毒株1月初發生在明尼蘇達州，到2月1號為止，美國只有一宗P1巴西病毒株的毒刺蛋白，有3個突變。

CDC表示，研究顯示P1比其他病毒株更容易傳染，而且有證據顯示，感染過原本的新冠狀病毒的人，也會感染P1。

CDC說，美國目前有的4種疫苗，都能對付巴西變種病毒，但還需要進一步的研究。

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