舊金山新市府行政官朱嘉文宣誓就職（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

由舊金山市長布里德任命、並獲市議會確認的新市府行政官朱嘉文（Carmen Chu），周二舉行就職宣誓儀式，成為舊金山史上首位華裔女性擔任這一職務。

在舊金山擔任公職已經16年的朱嘉文，此次出任市府行政官，任期5年，是市府職位和權力最高的非民選官員，也是僅次於市長之後第二高的市府官員，將領導舊金山25個市府部門，以及各項市府服務計劃。

布里德說︰「她是一位很棒的經理，一個很好的人，她非常適合推動該部門的進程，幫助維持公眾的信任，對我們在舊金山所做的工作。」

朱嘉文是舊金山首位華裔女性出任市府行政官，也是繼李偉良（Bill Lee）和李孟賢（Ed Lee）之後，第三位華裔市府行政官。

朱嘉文的父母是香港移民，靠開餐館辛苦維生，朱嘉文上學時期也是邊學習，邊在父母的餐館幫忙，自從擔任公職後，她更深知幫助他人的重要性。

朱嘉文說︰「當我們這樣做時，我們就有機會幫助更多人提供更好的服務，拯救生命，創造機會，並幫助社區強大。」

朱嘉文表示，上任後面臨的最大挑戰就是幫助市民和小商業走出疫情。

朱嘉文說︰「我認為最大的挑戰，是如何幫助政府更好運作，這樣我們就可以更精簡，從而有更多的資源來提供直接服務，有什麼辦法可以讓它變得更有效率，怎麼買東西，我們怎樣採購，我們如何管理城市，讓它處於一個較好的地位。」

朱嘉文的先生是舊金山消防員，她還有一個不滿兩歲的女兒，她感謝市長和市議會對她的信任，也感謝社區對她的支持。

朱嘉文說︰「我想祝大家新年快樂，身體健康，萬事勝意。」

在朱嘉文升任舊金山市府行政官後，布里德任命經濟和勞動力發展辦公室總監Joaquin Torres接任市府估值官一職。

Torres自2018年起擔任OEWD市府經濟和勞動力發展辦公室總監，負責為市內企業和工人提供服務，他將接任朱嘉文餘下的任期，之後若要連任，就必須參加下一次公開競選，預計將在2022年6月舉行。

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