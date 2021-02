舊金山新市府行政官朱嘉文宣誓就職（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由舊金山市長布里德任命、並獲市議會確認的新市府行政官朱嘉文(Carmen Chu),周二舉行就職宣誓儀式,成為舊金山史上首位華裔女性擔任這一職務。

在舊金山擔任公職已經16年的朱嘉文,此次出任市府行政官,任期5年,是市府職位和權力最高的非民選官員,也是僅次於市長之後第二高的市府官員,將領導舊金山25個市府部門,以及各項市府服務計劃。

布里德說︰「她是一位很棒的經理,一個很好的人,她非常適合推動該部門的進程,幫助維持公眾的信任,對我們在舊金山所做的工作。」

朱嘉文是舊金山首位華裔女性出任市府行政官,也是繼李偉良(Bill Lee)和李孟賢(Ed Lee)之後,第三位華裔市府行政官。

朱嘉文的父母是香港移民,靠開餐館辛苦維生,朱嘉文上學時期也是邊學習,邊在父母的餐館幫忙,自從擔任公職後,她更深知幫助他人的重要性。

朱嘉文說︰「當我們這樣做時,我們就有機會幫助更多人提供更好的服務,拯救生命,創造機會,並幫助社區強大。」

朱嘉文表示,上任後面臨的最大挑戰就是幫助市民和小商業走出疫情。

朱嘉文說︰「我認為最大的挑戰,是如何幫助政府更好運作,這樣我們就可以更精簡,從而有更多的資源來提供直接服務,有什麼辦法可以讓它變得更有效率,怎麼買東西,我們怎樣採購,我們如何管理城市,讓它處於一個較好的地位。」

朱嘉文的先生是舊金山消防員,她還有一個不滿兩歲的女兒,她感謝市長和市議會對她的信任,也感謝社區對她的支持。

朱嘉文說︰「我想祝大家新年快樂,身體健康,萬事勝意。」

在朱嘉文升任舊金山市府行政官後,布里德任命經濟和勞動力發展辦公室總監Joaquin Torres接任市府估值官一職。

Torres自2018年起擔任OEWD市府經濟和勞動力發展辦公室總監,負責為市內企業和工人提供服務,他將接任朱嘉文餘下的任期,之後若要連任,就必須參加下一次公開競選,預計將在2022年6月舉行。

