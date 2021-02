加州衛生局呼籲超級盃及農曆新年勿群聚（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

包括灣區在內,加州新型肺炎疫情指標全面下降,但大部分仍停留在紫色級別,衛生部長Mark Ghaly周二特別點名即將到來的超級盃及農曆新年,呼籲大家不要群聚。

加州14天的新型肺炎陽性確診率從1月的12%下降到7.2%,住院率下降將近三成,居家令指標的加護病房剩餘容量,預計下個月可超過15%。

在疫苗方面,目前全加州超過350萬人已接種新冠疫苗,但是要如何平均分配,尤其是少數族裔社區是一大挑戰。

Ghaly說︰「提高公平性持續是主要努力項目之一,在整個疫情應對跟疫苗,有人提議在速度和公平性之間的選擇,這不是選擇,這是錯誤的選擇,我們可以做到兩者兼顧。」

目前加州出現英國及西岸的變種病毒,Ghaly說,西海岸變種的突變與英國變種相似,因此肯定具有更強的傳染性,但是還需要更多的研究。

截至周二,加州58個縣,仍有54個縣還是處於紫色級別,儘管灣區舊金山(三藩市)、San Mateo縣、Santa Clara縣,以及北灣Marin縣,現在單日確診人數少於25人,但是全加州只有Alpine、Sierra、Trinity 3個縣是橙色級別,Mariposa縣是紅色級別。

Ghaly說,從去年感恩節的疫情高峰,到現在已經出現緩和,但是病毒仍在社區傳播,他特別點名即將到來的級盃以及農曆新年,希望大家仍要保持高度警覺,不要群聚。

Ghaly說︰「記住這個周末的超級盃,接下來的農曆新年,這是一個讓大家作出保護自己、家人、社區的一次決定,我期待幾個星期後,更多疫苗接種,我們的社區疫情下降,或是下降更多,可以再次享受我們失去的許多活動。」

