加州衛生局呼籲超級盃及農曆新年勿群聚（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

包括灣區在內，加州新型肺炎疫情指標全面下降，但大部分仍停留在紫色級別，衛生部長Mark Ghaly周二特別點名即將到來的超級盃及農曆新年，呼籲大家不要群聚。

加州14天的新型肺炎陽性確診率從1月的12%下降到7.2%，住院率下降將近三成，居家令指標的加護病房剩餘容量，預計下個月可超過15%。

在疫苗方面，目前全加州超過350萬人已接種新冠疫苗，但是要如何平均分配，尤其是少數族裔社區是一大挑戰。

Ghaly說︰「提高公平性持續是主要努力項目之一，在整個疫情應對跟疫苗，有人提議在速度和公平性之間的選擇，這不是選擇，這是錯誤的選擇，我們可以做到兩者兼顧。」

目前加州出現英國及西岸的變種病毒，Ghaly說，西海岸變種的突變與英國變種相似，因此肯定具有更強的傳染性，但是還需要更多的研究。

截至周二，加州58個縣，仍有54個縣還是處於紫色級別，儘管灣區舊金山（三藩市）、San Mateo縣、Santa Clara縣，以及北灣Marin縣，現在單日確診人數少於25人，但是全加州只有Alpine、Sierra、Trinity 3個縣是橙色級別，Mariposa縣是紅色級別。

Ghaly說，從去年感恩節的疫情高峰，到現在已經出現緩和，但是病毒仍在社區傳播，他特別點名即將到來的級盃以及農曆新年，希望大家仍要保持高度警覺，不要群聚。

Ghaly說︰「記住這個周末的超級盃，接下來的農曆新年，這是一個讓大家作出保護自己、家人、社區的一次決定，我期待幾個星期後，更多疫苗接種，我們的社區疫情下降，或是下降更多，可以再次享受我們失去的許多活動。」

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