拜登簽署行政命令廢除特朗普移民政策

總統拜登周二簽署3項跟移民政策有關的命令,當中包括公共負擔的規定,拜登強調這些命令主要是解除特朗普執政時期所執行的壞政策。

拜登周二在白宮橢圓形辦公室一口氣簽署3項跟移民相關的行政命令,在他上任兩個星期以來,已經簽署9項跟移民政策有關的命令,拜登強調,他的一系列行動主要是推翻過去特朗普政府在移民議題上壞的政策。

拜登說︰「我要清楚地說明,有很多好的理由談論到我所簽署行政命令的數量,我並非立新法律,而是在消除壞政策。」

周二第一道行政命令是關於特朗普時代邊境執法零容忍政策,導致的家庭分離問題,拜登下令由剛剛獲得國會確認的國土安全部長Alejandro Mayorkas成立工作小組,讓因為邊境執法行動而被迫分離的家庭團聚。

根據先前的法庭文件,有大約5,500名兒童受到該政策影響,被迫與家人分離,其中有大約600名兒童尚未與父母取得聯繫。

第二道行政命令則是關於申請庇護的政策,下令要創造一個廣泛區域框架,來應付北美洲和中美洲難民尋求庇護的原因,以及有關的管理機制,在南方邊境提供一個安全有序的程序來處理庇護的申請。

第三道命令則是要檢討特朗普時代有關公共負擔的政策,該政策讓領取政府福利的人士,在申請綠卡時可能會被拒絕,有關政策引發移民關注組織的強烈反對和提訴,拜登強調,希望透過命令來重建外界對合法移民系統的信任,並面向新美國人,強化對移民和包容的努力。

