拜登政府稱適當時候會與中國展開互動

【有線新聞】

總統拜登上任至今,未與中國國家主席習近平通電話,新政府表示是以戰略競爭角度看待兩國關係,目前會先跟盟友、伙伴協調步伐應對各項挑戰,再在適當時候與中國展開互動。

拜登接任美國總統後,先後跟歐洲及印太地區多國領袖通電話,何時會致電國家主席習近平,白宮發言人普薩基稱未知,新政府的對華政策是有戰略的。

她說:「美國的戰略就是跟伙伴、盟友合作,再決定適當的時候。當然,美中關係是多層次的。」

國務院亦表示,華府是以戰略競爭的角度看待美中關係,目前會先跟盟友及伙伴協調一致步伐,應付各項挑戰,包括與中國的關係,再與北京展開某些範疇的交流。

對於中共中央政治局委員楊潔篪敦促美方停止插手,涉及中方主權和領土完整的問題。國務院再次呼籲北京跟台灣的民選領袖對話。

美國國務院發言人普萊斯說:「已留意到楊潔篪的講話,我們的回應是促請北京停止在軍事、外交及經濟對台施壓,應與台灣的民選領袖展開實質對話。」

華府如何應對中國在眾議院備受關注,國土安全委員會全體16名共和黨議員,聯署去信國家安全顧問沙利文,稱極度關注中共透過私人企業作情報收集和軍事用途,損害美國的領導地位。要求白宮提交明確清晰的策略,如何應對中共威脅。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。