拜登政府稱適當時候會與中國展開互動

【有線新聞】

總統拜登上任至今，未與中國國家主席習近平通電話，新政府表示是以戰略競爭角度看待兩國關係，目前會先跟盟友、伙伴協調步伐應對各項挑戰，再在適當時候與中國展開互動。

拜登接任美國總統後，先後跟歐洲及印太地區多國領袖通電話，何時會致電國家主席習近平，白宮發言人普薩基稱未知，新政府的對華政策是有戰略的。

她說：「美國的戰略就是跟伙伴、盟友合作，再決定適當的時候。當然，美中關係是多層次的。」

國務院亦表示，華府是以戰略競爭的角度看待美中關係，目前會先跟盟友及伙伴協調一致步伐，應付各項挑戰，包括與中國的關係，再與北京展開某些範疇的交流。

對於中共中央政治局委員楊潔篪敦促美方停止插手，涉及中方主權和領土完整的問題。國務院再次呼籲北京跟台灣的民選領袖對話。

美國國務院發言人普萊斯說：「已留意到楊潔篪的講話，我們的回應是促請北京停止在軍事、外交及經濟對台施壓，應與台灣的民選領袖展開實質對話。」

華府如何應對中國在眾議院備受關注，國土安全委員會全體16名共和黨議員，聯署去信國家安全顧問沙利文，稱極度關注中共透過私人企業作情報收集和軍事用途，損害美國的領導地位。要求白宮提交明確清晰的策略，如何應對中共威脅。

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