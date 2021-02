去年灣區十大屋價最貴地區在哪裡（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間,豪宅的行情絲毫不受影響,去年灣區十大屋價最貴的地區在哪裡呢?

根據房地產公司Compass Real Estate,去年Atherton 3,700平方英尺的銷售中間價位是635萬,很多高科技巨擘以及運動明星都在這裡置產。

其次是位於舊金山(三藩市)的Pacific Heights,4千平方英尺的銷售中間價是562.5萬元,聯邦眾議員議長普洛西,還有聯邦參議員范士丹都住在這裡。

排名第三的是San Mateo縣Hillsborough,460萬元。

第四是北灣Marin縣的Belvedere,3,477平房英尺的中間價是460萬。

第五是Santa Clara縣的Los Altos Hills,3,560平方英尺的中間價是418.5萬元。

第六到第十分別是舊金山的Marina、Marin縣Ross、San Mateo縣的Portola Valley、舊金山的St. Francis Wood、Santa Clara 縣的Los Altos。

所謂房屋中間價就是把所有成交房屋的價格,由高至低排成一列,排在最中間的那間屋的價格就是中間屋價,不像2008年的次按危機,灣區房屋中間價位從75萬狂跌至35萬,去年受新型肺炎疫情影響,房屋中間價只跌5萬,從95萬到90萬,房地產預測到今年底會反彈超過100萬。

