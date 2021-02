【KTSF】

曾參選美國總統,目前正在競選紐約市長的民主黨籍華裔楊安澤(Andrew Yang)證實感染新冠病毒。

楊安澤發聲明表示,在接受新冠病毒快速檢測後,結果呈陽性,不過目前症狀較輕,他會繼續在線上參加紐約市長的相關競選活動。

楊安澤去年2月20號宣布結束民主黨內的總統參選人競選活動,今年1月13號,他又宣布競逐紐約市長,希望幫助該市走出疫情。

而就在兩週前,他曾宣佈可能從一名競選工作人員那裡感染新冠病毒,他已開始自我隔離。

