美國確診個案突破2600萬宗 死亡人數升至44.2萬

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診個案突破2600萬宗,死亡人數也上升至超過44.2萬,不過病毒傳播似乎有減慢跡象,但每天平均死亡率則仍然偏高。

在美國,過去幾個星期是自從新型肺炎疫情爆發以來,最多人染疫死亡的幾個星期,而全國大部分地區的居民感染病毒的風險仍然很高,但與此同時,全國的傳播則似有所減慢,1月29日的新症數目,比起三個星期前創新高時下跌多達4成。

其他指標如住院人數比1月初時大幅下跌,每日的檢測數目也下跌,雖然這可能會掩蓋病毒真正的死亡人數,但這些測試的陽性率也下降,顯示傳播減慢是真的。

不過,過去7天的每天平均死亡人數還是在3千以上,比對9月和10月時,每天只有不夠1,000人死亡

專家表示,經過多個月來病例不斷增加後,數字下降可能是疫情的轉捩點,不過更易傳染的變種病毒可能會拖慢進度,甚至令病例再次創新高,尤其是如果全國的疫苗接種計劃遇上障礙。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。