美國確診個案突破2600萬宗 死亡人數升至44.2萬

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診個案突破2600萬宗，死亡人數也上升至超過44.2萬，不過病毒傳播似乎有減慢跡象，但每天平均死亡率則仍然偏高。

在美國，過去幾個星期是自從新型肺炎疫情爆發以來，最多人染疫死亡的幾個星期，而全國大部分地區的居民感染病毒的風險仍然很高，但與此同時，全國的傳播則似有所減慢，1月29日的新症數目，比起三個星期前創新高時下跌多達4成。

其他指標如住院人數比1月初時大幅下跌，每日的檢測數目也下跌，雖然這可能會掩蓋病毒真正的死亡人數，但這些測試的陽性率也下降，顯示傳播減慢是真的。

不過，過去7天的每天平均死亡人數還是在3千以上，比對9月和10月時，每天只有不夠1,000人死亡

專家表示，經過多個月來病例不斷增加後，數字下降可能是疫情的轉捩點，不過更易傳染的變種病毒可能會拖慢進度，甚至令病例再次創新高，尤其是如果全國的疫苗接種計劃遇上障礙。

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