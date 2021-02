全國大眾運輸工具全面實施載口罩強制令（視頻）

【KTSF】

從星期二零時起,全國大眾運輸工具的口罩強制令將全面實施。

根據聯邦疾控中心(CDC)的全國性針對大眾運輸工具的強制戴口罩規定,星期二開始,民眾搭乘所有大眾運輸工具,不論是公營還是私營,都必須戴上口罩,包括飛機、火車、巴士、渡輪、計程車以及接駁車等。

國土安全部已經授權給運輸安全管理局(TSA)的員工,在全國機場執行此一強制口罩令,過安檢時就要戴上口罩,違者可能要面對民事處罰,也會被拒絕搭乘。

不過在全國口罩強制令實施之前,多家航空公司早已有戴口罩的規定,達美航空(Delta)就表示,自從實施戴口罩規定以來,已經禁止了約950名違反規定的乘客登機。

對於拜登政府推出的新命令,達美航空執行長Ed Bastian表示高度讚賞,認為此舉有助於保護航空公司人員執行戴口罩的政策。

