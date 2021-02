【KTSF 江良慧報導】

為了要加快替市民接種,舊金山(三藩市)市府宣布在Mission區中心開設一個疫苗接種中心,是市內首個鄰里疫苗接種場地。

舊金山市長布里德說︰「我們知道,很不幸,代表舊金山約15%人口的拉美裔是最受打擊的,在全市3萬多個案中,他們佔當中大約42%。」

目前在24th夾Capp街這個場地,每天只能替120人接種,而且一定要先預約。

為了要服務一些最受疫情影響的社區,市府計劃開設多個鄰里接種場地,Mission區這裡是第一個,而日後隨著市府有更多疫苗,這些接種場地每天的接種人數也會增加至200至400人

