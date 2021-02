舊金山84歲亞裔男長者蓄意被撞傷重不治（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上星期四在舊金山Anza Vista社區,懷疑被一名非洲裔暴徒蓄意衝撞至傷重不治的84歲亞裔男長者,證實來自泰國,死者家屬希望將暴徒繩之以法。

受害人是84歲長者Vicha Ratanapakdee,他女兒和女婿證實,Ratanapakdee於星期六清晨3點因傷勢過重而死亡。

本地5號台獲得的視頻顯示,事件發生在上星期四上午9點半左右,在靠近舊金山大學附近的Anza Vista社區Fortuna Avenue,一名非洲裔男子飛奔,衝向正在自家車庫外面步行的Ratanapakdee,蓄意將他大力撞倒在地,然後立即逃走。

舊金山警方表示,19歲的涉案嫌犯Daly City居民Antoine Watson,以及另一名女同夥20歲Daly City居民Maylasia Goo已被逮捕,受害者家屬希望能為死者討回公道。

受害者的女婿Eric Lawson說︰「不該讓那個家伙上街,他應該被指控謀殺,如果你看了視頻,就會發現這是刻意的。」

家人說,Ratanapakdee從泰國來到舊金山,協助照顧孫兒,他們相信事件與歧視有關。

受害者的女兒Monthanus Ratanapakdee說︰「當人們看到我時,因為我看起來像亞洲人,他們怪我把新冠病毒帶到這個國家。」

家人已在GoFundMe網站為死者的葬禮籌款。

加州眾議員邱信福就事件發聲明表示痛心,而他作為一名前刑事檢察官,認為犯罪者必須為他們的罪行負責,大家需共同努力,確保公共安全和彰顯正義。

