舊金山全市放11隻牛雕像 取代農曆新年大遊行（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

因應疫情的關係,舊金山(三藩市)取消今年的農曆新年花車巡遊,取而代之的是在全市擺放11隻一比一大的牛雕像應節,哪裡可以見到它們?

11隻形態不同,而且色彩繽紛的牛型雕像已經準備就緒,周一晚就會運送到舊金山不同地區,預計星期三起開始展覽,雖然花車巡遊搞不成,但舊金山中華總商會希望,市民仍然能感受到牛年的氣氛。

項目負責人Stephanie Mufson說︰「我希望雕像能為大家的生活,帶來歡樂及色彩,對於很多人來說,過去是很艱難的一年,明顯地,慶祝、遊行及活動,這些都為市民帶來歡樂,但我們暫時不能做。」

Mufson表示,過去12年,她在巡遊匯演一直負責製作花車,今年改成設計牛雕像,雖然規模是小一點,但每隻牛都做得很細緻,單是上色,一隻就要用兩星期,因此這些雕像是充滿耐心與想法。

趙德藝(DeYi (Robin) Zhao)在中國出生,9歲時移民來美,她是其中一名藝術家,負責設計兩隻牛雕像,趙德藝表示,農曆新年時,大家通常用紅色、金色及黃色等鮮豔顏色,她這次就選用了白色及藍色,呈現中國文化。

趙德藝說︰「我就用了白色和藍色,來代表瓷器,來代表我們中國的瓷器文化,而且我用了一些什麼牡丹花,然後用了一些鳳尾,金色鳳尾,來代表中國的一些文化,牡丹花代表富貴,大富大貴,也是中國的國花。」

在華埠將會放置兩隻牛雕像,包括這隻白色,由Comcast贊助的將會放到花園角,另外這一邊,金色這一隻,由PG&E贊助,將會放在東華醫院,市民可與它們合照,亦可以摸,但就不可以爬上去。

11隻牛雕像中,有一隻會放到奧克蘭(屋崙)國際機場,2月3日起展示到3月14日,總商會還舉辦了一個攝影比賽,鼓勵民眾將自己與雕像的合照上載,大會會選出優勝者。

想知道獎品是什麼,以及其他雕像的擺放位置,可上到網站:http://Chineseparade.com查詢

