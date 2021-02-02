舊金山全市放11隻牛雕像 取代農曆新年大遊行（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

因應疫情的關係，舊金山（三藩市）取消今年的農曆新年花車巡遊，取而代之的是在全市擺放11隻一比一大的牛雕像應節，哪裡可以見到它們？

11隻形態不同，而且色彩繽紛的牛型雕像已經準備就緒，周一晚就會運送到舊金山不同地區，預計星期三起開始展覽，雖然花車巡遊搞不成，但舊金山中華總商會希望，市民仍然能感受到牛年的氣氛。

項目負責人Stephanie Mufson說︰「我希望雕像能為大家的生活，帶來歡樂及色彩，對於很多人來說，過去是很艱難的一年，明顯地，慶祝、遊行及活動，這些都為市民帶來歡樂，但我們暫時不能做。」

Mufson表示，過去12年，她在巡遊匯演一直負責製作花車，今年改成設計牛雕像，雖然規模是小一點，但每隻牛都做得很細緻，單是上色，一隻就要用兩星期，因此這些雕像是充滿耐心與想法。

趙德藝（DeYi (Robin) Zhao）在中國出生，9歲時移民來美，她是其中一名藝術家，負責設計兩隻牛雕像，趙德藝表示，農曆新年時，大家通常用紅色、金色及黃色等鮮豔顏色，她這次就選用了白色及藍色，呈現中國文化。

趙德藝說︰「我就用了白色和藍色，來代表瓷器，來代表我們中國的瓷器文化，而且我用了一些什麼牡丹花，然後用了一些鳳尾，金色鳳尾，來代表中國的一些文化，牡丹花代表富貴，大富大貴，也是中國的國花。」

在華埠將會放置兩隻牛雕像，包括這隻白色，由Comcast贊助的將會放到花園角，另外這一邊，金色這一隻，由PG&E贊助，將會放在東華醫院，市民可與它們合照，亦可以摸，但就不可以爬上去。

11隻牛雕像中，有一隻會放到奧克蘭（屋崙）國際機場，2月3日起展示到3月14日，總商會還舉辦了一個攝影比賽，鼓勵民眾將自己與雕像的合照上載，大會會選出優勝者。

想知道獎品是什麼，以及其他雕像的擺放位置，可上到網站：http://Chineseparade.com查詢

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