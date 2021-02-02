奧克蘭華埠佛具店劫案 賊人恐嚇要開車撞死店主（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣（奧克蘭）屋崙華埠過去的周末發生多宗罪案，一對經營佛具店的夫婦為求自保，一度與賊人發生推撞，事主向本台透露，賊人搶劫事敗後，更揚言要開車撞死他。

林子勤的太太在奧克蘭華埠經營一間佛具店，星期六早上約10時40分，由閉路電視片段所見，有3名非洲裔女子將車停在佛具店外的行人路上，然後下車在佛具店前徘迴。

林子勤表示，該3名女子當時將店外兩盤年桔搬到自己的汽車上，然後再進入店裡企圖打劫，不過店裡當時至少有5人，疑犯於是離開，並趁機再偷走多一盤年桔。

林太發現後立即追出去，與疑犯有身體碰撞，林子勤當時在附近，目睹太太遇襲，亦跑過來幫忙。

林子勤說︰「我出到來的時候，見到3個女人追著我太太打，還有搶劫，我第一時間跑過來，為了維護我太太，還有保護我的太太，我想不到我推開她們後，她們就在背後打我。」

3名女疑犯與事主兩夫婦雙方有爭執，由畫面所見，其中一名疑犯將整盤年桔掉向事主兩夫婦。

林子勤指期間更有人疑似恐嚇他，說要開車殺死他。

林子勤說︰「或者是拿不到東西，偷不到東西，她們就說『I’m gonna kill you with my car』，她說這段話，我當時真的很恐慌，為了這少少事，她可以去殺人，我當時真的很驚很驚。」

最終疑犯駕駛的汽車在林生林太身邊駛過逃離現場，林子勤表示，華埠的治安近來非常差，罪案幾乎天天都發生，很多間商店都遇劫，事發後，家人非常擔心他的安全，擔心他可能遭人報復，但他決定公開事件。

林子勤說︰「我覺得我們所有的受害人，第一時間，你不要怕事，一定要報警，告訴警察。」

屋崙華埠總商會表示，華埠近來發生最少20宗罪案，情況完全不能接受。

上星期五，奧克蘭華埠9街一間參茸雜貨店，有賊人公然搶走一名長者手上拿著準備付款購物的兩百元。

奧克蘭警方向本台表示，警員已經拘捕懷疑涉案的男子，並調查他與區內其他罪案是否有關，針對近日區內多宗罪案，警方已經重新派警員巡邏華埠。

屋崙華埠商會會長陳錫澎（Carl Chan）說︰「由於發生事情之後，我就跟警察局說，他們就多派人手，所以你見到我有警車停泊在此，還有會有巡邏，但我不希望只有這幾天，現在我們的要求是，最基本農曆新年這幾個星期都要有巡邏，但還有一件事，最終目的是將巡警帶回來我們華埠。」

陳錫澎表示，自1月13日後，華埠已經沒有警員巡邏，商會已經去信奧克蘭警察局，以及Alameda縣縣警，希望兩個執法部門派警員維持華埠的治安，亦有居民及商戶有意自行成立自衛隊義務巡邏。

商會訂購了一批口哨準備派給商戶，有事情發生時，吹響口哨，希望大家守望相助。

陳錫澎指，暫定星期三會與有關當局與商戶舉行記者會，交代華埠的治安問題。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。