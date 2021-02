奧克蘭華埠佛具店劫案 賊人恐嚇要開車撞死店主（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣(奧克蘭)屋崙華埠過去的周末發生多宗罪案,一對經營佛具店的夫婦為求自保,一度與賊人發生推撞,事主向本台透露,賊人搶劫事敗後,更揚言要開車撞死他。

林子勤的太太在奧克蘭華埠經營一間佛具店,星期六早上約10時40分,由閉路電視片段所見,有3名非洲裔女子將車停在佛具店外的行人路上,然後下車在佛具店前徘迴。

林子勤表示,該3名女子當時將店外兩盤年桔搬到自己的汽車上,然後再進入店裡企圖打劫,不過店裡當時至少有5人,疑犯於是離開,並趁機再偷走多一盤年桔。

林太發現後立即追出去,與疑犯有身體碰撞,林子勤當時在附近,目睹太太遇襲,亦跑過來幫忙。

林子勤說︰「我出到來的時候,見到3個女人追著我太太打,還有搶劫,我第一時間跑過來,為了維護我太太,還有保護我的太太,我想不到我推開她們後,她們就在背後打我。」

3名女疑犯與事主兩夫婦雙方有爭執,由畫面所見,其中一名疑犯將整盤年桔掉向事主兩夫婦。

林子勤指期間更有人疑似恐嚇他,說要開車殺死他。

林子勤說︰「或者是拿不到東西,偷不到東西,她們就說『I’m gonna kill you with my car』,她說這段話,我當時真的很恐慌,為了這少少事,她可以去殺人,我當時真的很驚很驚。」

最終疑犯駕駛的汽車在林生林太身邊駛過逃離現場,林子勤表示,華埠的治安近來非常差,罪案幾乎天天都發生,很多間商店都遇劫,事發後,家人非常擔心他的安全,擔心他可能遭人報復,但他決定公開事件。

林子勤說︰「我覺得我們所有的受害人,第一時間,你不要怕事,一定要報警,告訴警察。」

屋崙華埠總商會表示,華埠近來發生最少20宗罪案,情況完全不能接受。

上星期五,奧克蘭華埠9街一間參茸雜貨店,有賊人公然搶走一名長者手上拿著準備付款購物的兩百元。

奧克蘭警方向本台表示,警員已經拘捕懷疑涉案的男子,並調查他與區內其他罪案是否有關,針對近日區內多宗罪案,警方已經重新派警員巡邏華埠。

屋崙華埠商會會長陳錫澎(Carl Chan)說︰「由於發生事情之後,我就跟警察局說,他們就多派人手,所以你見到我有警車停泊在此,還有會有巡邏,但我不希望只有這幾天,現在我們的要求是,最基本農曆新年這幾個星期都要有巡邏,但還有一件事,最終目的是將巡警帶回來我們華埠。」

陳錫澎表示,自1月13日後,華埠已經沒有警員巡邏,商會已經去信奧克蘭警察局,以及Alameda縣縣警,希望兩個執法部門派警員維持華埠的治安,亦有居民及商戶有意自行成立自衛隊義務巡邏。

商會訂購了一批口哨準備派給商戶,有事情發生時,吹響口哨,希望大家守望相助。

陳錫澎指,暫定星期三會與有關當局與商戶舉行記者會,交代華埠的治安問題。

