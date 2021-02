南灣Los Gatos聯合校區小學恢復親身授課

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣Los Gatos聯合校區的小學周一恢復親身授課,小朋友和家長的心情如何呢?

Los Gatos聯合校區周一重啟小學親身上課,家長Beth Ji表示十分興奮。

另一名家長Melissa Crow說︰「我們的教師很了不起,用Zoom教得很好,可是學生很高興重返課堂,親身發問問題。」

Blossom Hill小學校長表示,學校的門口分開標明什麼年級的學生進入,學生要量體溫,用搓手液後才可以進入課室。

周一校區准許2年級或更低年級,以及部分6年級學生重返校園,而下星期一3到5年級,以及部分6年級學生會返回學校上課。

學生每星期兩天親身上課,其餘時間仍舊網上學習,至於7年級或以上年級的學生,需要等到疫情進一步好轉才可以親身上課。

加州目前大部分的縣,包括灣區所有縣都在疫情紫色級別,代表疫情仍廣泛流行,紫色級別的縣可按個別情況准許學校有限度地重開,以低年級為主。

加州教師工會最近去信州長紐森,要求他下令所有紫色級別的縣維持學校網上授課100日,直至州府制定更嚴格的抗疫措施,並且等到所有教職員都接受了疫苗為止。

