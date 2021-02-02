南灣Los Gatos聯合校區小學恢復親身授課

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣Los Gatos聯合校區的小學周一恢復親身授課，小朋友和家長的心情如何呢？

Los Gatos聯合校區周一重啟小學親身上課，家長Beth Ji表示十分興奮。

另一名家長Melissa Crow說︰「我們的教師很了不起，用Zoom教得很好，可是學生很高興重返課堂，親身發問問題。」

Blossom Hill小學校長表示，學校的門口分開標明什麼年級的學生進入，學生要量體溫，用搓手液後才可以進入課室。

周一校區准許2年級或更低年級，以及部分6年級學生重返校園，而下星期一3到5年級，以及部分6年級學生會返回學校上課。

學生每星期兩天親身上課，其餘時間仍舊網上學習，至於7年級或以上年級的學生，需要等到疫情進一步好轉才可以親身上課。

加州目前大部分的縣，包括灣區所有縣都在疫情紫色級別，代表疫情仍廣泛流行，紫色級別的縣可按個別情況准許學校有限度地重開，以低年級為主。

加州教師工會最近去信州長紐森，要求他下令所有紫色級別的縣維持學校網上授課100日，直至州府制定更嚴格的抗疫措施，並且等到所有教職員都接受了疫苗為止。

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