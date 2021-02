【KTSF】

疫情導致許多人失業,國會預算辦公室周一發布的預測顯示,可能要等到2024年,就業市場才能恢復到疫情前的水平。

國會預算辦公室指出,今年年中開始,預料整體經濟會開始反彈,不過就業市場要復甦則需要很長的時間。

去年4月是美國失業高峰,當時有超過兩千萬的工作機會流失,單月的失業率更是上升至接近15%。

信用評級機構穆迪的分析預測,拜登總統高達1.9萬億元的紓困方案,有助於加速經濟的復甦,希望能帶動勞動市場,並改善消費開支,創造更多的就業機會。

