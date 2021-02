Jeff Bezos宣布辭任Amazon行政總裁

【KTSF 張麗月報導】

網購龍頭Amazon的創辦人兼行政總裁Jeff Bezos功成身退,他將會辭退行政總裁職位,轉做公司董事會的行政主席。

Amazon周二公布業績的同時,創辦人兼行政總裁Bezos透露,他將於今年第三季離職,轉做公司董事會的行政主席,騰空出來的行政總裁職位,將會由公司負責雲端電腦業務的Andy Jassy接任。

Bezos表示,他仍會參與Amazon重要的發展計劃和開發新產品,但會撥多點時間打理他旗下的華盛頓郵報和多個基金組織。

Bezos在1994年創辦Amazon,由一間網上書店發展至今,成為最大的網購龍頭企業,市值超過1.6萬億元,僱員總數有過百萬人。

在業績方面,Amazon第四季度盈利首次突破一千億元,旗下的雲端部門的收益增長達28%,Amazon的營運總收入有超過五成來自雲端電腦業務。

