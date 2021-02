【KTSF】

美國東北部周一遭受強烈冬季風暴吹襲,不少地方降雪多達兩尺,而賓夕凡尼亞州著名的土撥鼠Phil,周二早上從洞穴爬出來時看到自己影子,所以要預期冬季還有6星期才會過去。

延續長達135年的土撥鼠日傳統,土撥鼠Phil的圍內人把牠叫醒,之後再問他是否有看見自己的影子,據稱Phil有看到影子,所以預期要等多6個星期春天才會到來。

今年的儀式與往年一樣,在賓夕凡尼亞州Punxsutawney舉行,不過今年因為疫情不公開招待現場觀眾,只是在網上直播,有關方面表示,到下午為止,已經有超過18萬人次觀看。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。