Google涉歧視女性及亞裔以380萬元和解訴訟

【有線新聞】

Google被指在招聘及薪酬上歧視女性和亞裔人士,與美國政府達成和解協議,須向受影響女性員工補償,連求職者都賠償,補償金額總數達380萬美元,涉及5500多人。

科技龍頭巨企Google早年以愉快的工作環境、優厚薪酬和福利聞名,但近年爭議愈來愈多。

2018年,全球逾2萬名員工罷工抗議公司包庇性騷擾女員工的男高層。去年底至今,員工亦發起類似示威。

但Google最新對員工的賠款並非因為這些工業行動,而是源於美國勞工部4年前就Google作為聯邦政府合約供應商,展開的定期薪酬政策檢視。發現Google位於華盛頓州及加州的多個分部,2014至17年間給予女性軟件工程師的薪酬低於同類職位的男性員工。而女性或亞裔求職者的獲聘機會亦較低。

Google一直說指控沒根據,勞工部周一宣布Google同意賠償和解,包括向2500多名女性工程師補償135萬美元的薪金。若平均分配,折合每人4000多港元。並向近3000名女性和亞裔求職落選者合共賠償120多萬美元。同時須調配125萬美元,留予未來5年作公平薪金調整。

Google表示,很高興能解決這次的招聘及薪酬歧視風波,強調過去8年都有就薪酬平等,每年作內部評估。

