Fremont亞裔女子失蹤 警呼籲公眾協助尋人

東灣Fremont警方呼籲公眾協助尋找一名亞裔失蹤女子,她周一早上離家後行蹤未明。

失蹤女子名叫Erin Lai,現年25歲,她周一早上9時最後被人見到在Warm Springs大道附近的Purpleleaf 48000號路段出現,之後不知所蹤,由於她有精神健康問題,家人擔心她的安危。

Lai最後被人見到時身穿灰色T恤,紫色睡褲,沒有穿鞋子,她與兄長或弟弟同住,離家時並沒有攜戴錢包、手提電話、身分證明或門匙。

Lai身高5呎6吋,黑髮,棕眼,調查員指她有可能去了Fremont市的滑板公園,或去了Niles附近地區,也可能到了Mission Peak以東地區,或Milpitas市的Great Mall。

