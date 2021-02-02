Fremont亞裔女子失蹤 警呼籲公眾協助尋人

【KTSF】
東灣Fremont警方呼籲公眾協助尋找一名亞裔失蹤女子，她周一早上離家後行蹤未明。
失蹤女子名叫Erin Lai，現年25歲，她周一早上9時最後被人見到在Warm Springs大道附近的Purpleleaf 48000號路段出現，之後不知所蹤，由於她有精神健康問題，家人擔心她的安危。
Lai最後被人見到時身穿灰色T恤，紫色睡褲，沒有穿鞋子，她與兄長或弟弟同住，離家時並沒有攜戴錢包、手提電話、身分證明或門匙。
Lai身高5呎6吋，黑髮，棕眼，調查員指她有可能去了Fremont市的滑板公園，或去了Niles附近地區，也可能到了Mission Peak以東地區，或Milpitas市的Great Mall。
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