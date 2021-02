【KTSF】

佛羅里達州發生槍擊案,多名聯邦調查局(FBI)探員執行搜查令時遭槍擊,有兩名探員死亡,另外3人受傷,開槍的疑犯也已經死亡。

事發在佛州南部Fort Lauderdale市郊一個以中產階層為主的社區Sunrise,周二早上6時左右,FBI探員和其他執法部門人員到達一個屋苑執行搜查令,疑犯被指涉及對兒童暴力犯罪。

執法人員到場後,當時在屋內的疑犯就立即開槍,並與屋外的執法人員對峙,事後疑犯也證實死亡。

FBI局長Christopher Wray事後證實,兩名死者分別是一男一女探員,至於3名受傷的探員兩人情況良好,第三個人則無需入院。

FBI表示已經就槍擊案展開調查。

