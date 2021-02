報告指有色人種最受疫情影響 但疫苗接種率白人女長者最高（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,美國至今已經向各州分發接近5千萬劑新型肺炎疫苗,當中有3220萬劑已經接種,不過最新數據就顯示,雖然非洲裔和其他有色人種,受疫情影響最嚴重,但最先可以打疫苗的卻是一些較年長的白人婦女。

根據CDC周一公佈的數據,在美國,最先打新型肺炎疫苗的人當中,50歲以上的白人婦女佔了大多數,雖然建議可以優先打疫苗的群組,醫護人員和長期護理院舍住客大部分都是女性,但CDC周一的報告仍然突出了最受新型肺炎疫情影響的人,族裔和種族的不平等。

因為有數據顯示,最高風險會受感染和出現最危險病情的是非洲裔、美洲原住民、阿拉斯加原住民和拉美裔,但在12月中至1月中,接種了第一劑疫苗的接近1300萬人中,有63%人是婦女,有55%是50歲以上。

打了疫苗的人當中,只有一半人有族裔資料,當中六成人是白人,拉美裔佔11%,有6%是亞裔,非洲裔則佔5%,目前不知道為何會缺少這資料,但很有可能是根本沒有要求要記錄人口統計數據,所以施打疫苗的人沒有記錄接種疫苗的人的族裔和種族。

有公共衛生專家就認為問題嚴重,應該考慮強制要填寫這資料,CDC也同意,認為要有更完整的關於種族和族裔的數據,才可以快速發現並應對在接種疫苗方面,不同族裔是否有潛在差異。

