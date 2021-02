黑人生命寶貴運動獲提名諾貝爾和平獎

【KTSF】

黑人生命寶貴運動獲提名競逐本年度的諾貝爾和平獎。

提名人是挪威國會議員Petter Eide,他讚揚黑人生命寶貴運動喚起全球對種族公平的醒覺,從而推動全球作出系統性的改革。

支持者認為,今次情況就好似50年前馬丁路德金贏得諾貝爾和平獎,以及南非總統曼德拉和非洲國民議會奪獎的情況類似。

估計有2千萬美國人曾經參與黑人生命寶貴運動的各式示威,全球也有數以百萬計人爭取種族平等的聲音得到迴響。

周一是提名的截止日期,3月會有初步入選名單,到10月就會正式揭曉。

其他獲提名競逐諾貝爾和平獎的人選還包括,特朗普總統女婿庫什納,2018年喬治亞州民主黨籍州長提名人Stacey Abrams,以及關注氣候的環保份子等。

