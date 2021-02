共和黨提出6千億紓困方案 建議向低收入派錢一千元

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院的民主黨領袖走出第一步,準備提出一個預算調解議案,以便疫情紓困方案可以在國會快速通過,與此同時,總統拜登就與國會共和黨人會面,設法拉近雙方的分歧,商量紓困方案的最後版本。

拜登周一與十名國會共和黨籍參議員會面,以決定紓困方案的規模,是否需要將1.9萬億元的總金額降低,又或者不用共和黨人的支持,只需要由民主黨人來拍板。

共和黨人周日提出的紓困計劃,規模總值6,180億元,主要建議包括直接派錢每人一千元,延長聯邦每週失業金300元至6月底,全國疫苗計劃獲撥款200億元,撥款200億元給K至12年班學校,但取消救助州和地方政府,同時也不包含聯邦最低時薪15元的提議。

參議院多數黨領袖民主黨籍的舒默反對共和黨人提出的這個紓困計劃,認為紓困的力度不足夠,如果現在不給予紓困,未來幾年就會更加艱苦。

舒默和眾議長普洛西已經提出一個預算議案,準備在得不到共和黨人支持下,就由民主黨人提出一個叫做調解的立法程序,就是當預算議案轉到參議院審議時,只需要簡單多數就可以通過議案。

由於參議院兩黨的比例是50對50票,在僵持不下時,參議院主席、副總統賀錦麗就可以投下決定性一票,來打破僵局通過議案。

