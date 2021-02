柏大染疫案例激增 Santa Clara大學兄弟會違規開派對

【KTSF 萬若全報導】

加州因新型肺炎已奪走40萬條生命,但確診病例比前一週下降21%,但灣區首次出現英國和巴西變種新型肺炎病毒,民眾千萬不可掉以輕心,柏克萊加大和Santa Clara大學都對學生發出警告通知。

柏克萊加大確認學生感染新型肺炎案例激增,其中包括住在校園的學生,週六有44人測試呈陽性,目前更多人被要求隔離。

校方在疫情警報中表示,根據公共健康規定,不論規模大小,不要室內聚會。

南灣Santa Clara大學有兄弟會開大型派對,人數將近一百人,有學生在社交媒體看到照片,校方得知後十分震怒,發聲明指兄弟會的聚會是「公然無視」健康指令,並威脅要將這些學生停學,並處以罰金,這項聚會是校方宣布取消親自授課計畫後發生的,該校的學費一年5萬元。

星期天將開打的美式足球超級盃也有可能超級傳播,尤其是來自San Mateo的Tom Brady首次轉戰Tampa Bay,又打進超級盃,San Mateo縣議長David Canepa呼籲球迷不要群聚,不要毀掉防疫成績。

聖荷西及奧克蘭(屋崙)官員考慮給超市員工所謂的「危險」津貼,或又稱作「英雄」津貼,因為這些人在新型肺炎疫情期間,暴露在危險的工作環境。

有員工表示,現在灣區有出現變種病毒,讓他們更擔心,奧克蘭提案對至少有500名員工的企業產生影響,聖荷西則是300名以上員工的企業,提案建議給這些工人每小時多5元。

史丹福大學研究人員發現,灣區出現來自英國和巴西變種的新型肺炎病毒病例,而這兩種變種病毒都被視為傳播能力比現在的病毒更快,更有殺傷力,但專家表示並不出奇,不過必須加快疫苗接種工作。

加州因新型肺炎死亡人數已超過40萬,確診人數超過320萬,但是確診率及ICU病人都有下降的趨勢,現在每天確診人數約兩萬人,比1月時候的3萬多人明顯下降許多,其中南加州最明顯。

