舊金山兩亞裔住戶遭入屋打劫 華裔漢漁人碼頭遇襲受傷（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）週末發生兩宗持槍入屋搶劫案，受害人都是亞裔，另外，一個華裔男人在漁人碼頭附近遇襲受了重傷，有生命危險。

警方資料顯示，星期日凌晨1點左右，55歲華裔男事主在漁人碼頭附近，Jefferson街夾Mason街被人襲擊。

警方說，有目擊者表示，幾個白人男人站在男事主身上，事主送院治療，因為傷勢嚴重，沒有辦法向警方提供案發資料。

警方向本台表示，沒有資料證實案件與種族仇恨有關，匪徒仍然在逃。

另外，星期六下午，Crocker Amazon區以及Portola區分別發生入屋搶劫案，警方指出，星期六下午1點左右，兩個20多歲的非洲裔男人闖進Pretor Way一棟住宅打劫，兩個匪徒都有槍，當時屋內有一名80歲亞裔男長者，仍未確定損失多少財物，男事主沒有受傷。

大約一小時之後，距離案發現場約兩英里外的Portola區又發生入屋搶劫案，警方表示，兩個20歲左右的非洲裔男人，用槍指嚇當時在住宅車庫裡的亞裔男事主，然後在屋內搜掠，事主沒有受傷。

警方表示，探員正調查案件相似的地方，但目前沒有證據顯示兩宗劫案有關聯。

如果市民有上述嚴重傷人案，以及入屋搶劫案的資料，請聯繫警方，匿名報案熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，短訊開頭註明SFPD。

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