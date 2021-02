舊金山兩亞裔住戶遭入屋打劫 華裔漢漁人碼頭遇襲受傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)週末發生兩宗持槍入屋搶劫案,受害人都是亞裔,另外,一個華裔男人在漁人碼頭附近遇襲受了重傷,有生命危險。

警方資料顯示,星期日凌晨1點左右,55歲華裔男事主在漁人碼頭附近,Jefferson街夾Mason街被人襲擊。

警方說,有目擊者表示,幾個白人男人站在男事主身上,事主送院治療,因為傷勢嚴重,沒有辦法向警方提供案發資料。

警方向本台表示,沒有資料證實案件與種族仇恨有關,匪徒仍然在逃。

另外,星期六下午,Crocker Amazon區以及Portola區分別發生入屋搶劫案,警方指出,星期六下午1點左右,兩個20多歲的非洲裔男人闖進Pretor Way一棟住宅打劫,兩個匪徒都有槍,當時屋內有一名80歲亞裔男長者,仍未確定損失多少財物,男事主沒有受傷。

大約一小時之後,距離案發現場約兩英里外的Portola區又發生入屋搶劫案,警方表示,兩個20歲左右的非洲裔男人,用槍指嚇當時在住宅車庫裡的亞裔男事主,然後在屋內搜掠,事主沒有受傷。

警方表示,探員正調查案件相似的地方,但目前沒有證據顯示兩宗劫案有關聯。

如果市民有上述嚴重傷人案,以及入屋搶劫案的資料,請聯繫警方,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,短訊開頭註明SFPD。

