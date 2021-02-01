新型肺炎疫苗第二劑是如何發揮作用

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由於疫苗的供應不足，聯邦衛生官員現在認為，可以在打第一劑後6個星期打第二針，因為數據顯示，Pfizer疫苗在臨床試驗中，第二針是在第一針之後19日到42日之間施打，因此將兩劑之間的時間延長到6個星期也不算遲，而以色列的數據指，只打一針的效率是33%，打兩劑就達到92%，到底第二劑是如何發生作用？

據維珍尼亞大學醫學系教授William Petri在網站The Conversation發表文章指出，Pfizer與Moderna疫苗使用的mRNA技術，是模仿病毒的毒刺蛋白，當注射入身體時，mRNA會進入樹突狀免疫細胞（dendritic cells），而樹突狀細胞會合成出沙士二型冠狀病毒特徵的有刺蛋白，然後讓T細胞將毒刺蛋白介紹給B免疫細胞認識，以便B細胞可以製造對毒刺蛋白的抗體．

當中涉及的兩種B細胞，其一是長期血漿B細胞，另一種是記憶B細胞，藏在骨髓中的長期血漿細胞，在人體接種疫苗後，會自行產生抗體．

但記憶B細胞處於冬眠狀態，必須要強固劑疫苗，即是打第二針的刺激才能產生抗體，這個過程是許多針對其他病毒的疫苗所共有，而不限於新型肺炎疫苗。

簡單來說，打第一劑是令身體免疫細胞認識病毒，並令長期血漿細胞產生抗體，第二劑就是喚醒記憶B細胞製造抗體。

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