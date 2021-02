新型肺炎疫苗第二劑是如何發揮作用

【KTSF】

由於疫苗的供應不足,聯邦衛生官員現在認為,可以在打第一劑後6個星期打第二針,因為數據顯示,Pfizer疫苗在臨床試驗中,第二針是在第一針之後19日到42日之間施打,因此將兩劑之間的時間延長到6個星期也不算遲,而以色列的數據指,只打一針的效率是33%,打兩劑就達到92%,到底第二劑是如何發生作用?

據維珍尼亞大學醫學系教授William Petri在網站The Conversation發表文章指出,Pfizer與Moderna疫苗使用的mRNA技術,是模仿病毒的毒刺蛋白,當注射入身體時,mRNA會進入樹突狀免疫細胞(dendritic cells),而樹突狀細胞會合成出沙士二型冠狀病毒特徵的有刺蛋白,然後讓T細胞將毒刺蛋白介紹給B免疫細胞認識,以便B細胞可以製造對毒刺蛋白的抗體.

當中涉及的兩種B細胞,其一是長期血漿B細胞,另一種是記憶B細胞,藏在骨髓中的長期血漿細胞,在人體接種疫苗後,會自行產生抗體.

但記憶B細胞處於冬眠狀態,必須要強固劑疫苗,即是打第二針的刺激才能產生抗體,這個過程是許多針對其他病毒的疫苗所共有,而不限於新型肺炎疫苗。

簡單來說,打第一劑是令身體免疫細胞認識病毒,並令長期血漿細胞產生抗體,第二劑就是喚醒記憶B細胞製造抗體。

