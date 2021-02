美國暫停為涉九一一恐襲疑犯接種新冠疫苗

【有線新聞】

總統拜登早前推動大規模接種疫苗計劃,包括關塔那摩灣基地涉及九一一恐襲的囚犯亦可接種,有輿論批評此做法,國防部已暫時叫停。

拜登主要競選承諾之一,是推動就任百天接種一億劑疫苗。除了規模龐大之餘,他亦提倡平等機會。

國防部於當地周五透露,古巴關塔那摩灣基地將為選擇接受的囚犯接種疫苗。當地囚禁了參與或策劃九一一恐襲的涉案犯人,包括被稱為KSM的主犯哈立德謝赫穆罕默德。

消息傳出後惹起輿論批評,包括當年在恐襲中出任紐約市消防局長的范埃森,批評這樣做是瘋狂,形容那些囚犯是卑劣的人,但卻可比更多的國民先接種疫苗。

有共和黨人把矛頭指向拜登,眾議院共和黨領袖麥卡錫批評,拜登一直沒有說明恐怖分子也可比更多人先接種疫苗,黨鞭斯卡利斯則指非常過分,不少長者及老兵仍在等候中。

助理國防部長柯比於當地周六下午發文指,當局已暫停計劃,強調還未有任何關塔那摩灣的囚犯接種了疫苗,正檢討保護部隊的規定,致力令他們安全,但未有進一步說明。

