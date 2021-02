【有線新聞】

前總統特朗普的彈劾聆訊,還有不夠兩星期就展開,據報其律師團隊有5人退出。

美國有線新聞網絡引述知情人士指,特朗普的法律團隊中,兩名首席律師決定退出,一位最近加入團隊的律師亦決定離隊。加上另外兩名律師,合共最少5人退出。

報道指知情人士透露,特朗普希望律師將辯護重點放在大規模選舉欺詐行為上,主張被人「偷去」選舉結果;而不是著眼於將離職總統定罪的合法性。

《紐約時報》就指,特朗普傾向找會在電視上說他沒有做錯的律師,又曾對顧問表示他可以自辯,省卻律師費。

