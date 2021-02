舊金山導演林立仁談拍Lowell高中紀錄片心得（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

目前正在舉行的Sundance影展,舊金山(三藩市)Lowell高中的學生,也是今年一部記錄片的主角,舊金山導演林立仁談她拍這部電影的心得。

舊金山的Lowell高中吸引的是全市的高成就學生,這間公立學校中的高中生,書蟲可以是最受歡迎的學生,而學校的交響樂團可以媲美專業團隊,高中生的目標是考入著名大學,紀錄片《Try Harder!》是導演林立仁的第二部長篇作品,紀錄片跟隨5名高中生兩年,看他們如何想盡方法讓自己脫穎而出。

林立仁說︰「Lowell高中的學生不僅拿高分,還有良好品格,是年輕、有活力的青少年,我認為有很多刻板印象,關於他們是什麼樣的學生,我希望大家做的,也是反思自己經歷過的,我們將所有精力都放在這個破釜沉舟的目標:是否能夠考進理想的大學,但重要的是看其全貌。」

而拍攝亞裔人物為題材的紀錄片本來就有侷限,那就是要這些人物願意分享他們的故事,這經常不是一件容易的事。

林立仁說︰「我只拍過關於美籍亞裔題材的紀錄片,通常難以讓我們社群分享其故事,因為我們自小被教導要謙虛,不要公開分享自己的故事,這也就是為什麼,我要說這些學生的故事,因為他們真的想向我訴心聲。」

電影在1月30日線上首映,門票已經賣完,電影目前在等待發行計畫。

想跟進這部電影上映的未來計畫,可以到電影網站查詢,網址是:http://tryharderfilm.com

