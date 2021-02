【KTSF】

本台上星期五報道過,一名80多歲的亞裔長者,在舊金山金門公園無故遇襲受傷,根據多間主流媒體報道,該名長者傷重死亡,警方拘捕一名19歲男子,懷疑他與案件有關。

根據主流媒體報道,警方以涉嫌謀殺拘捕19歲男子Antoine Watson。

警方資料顯示,上星期四早上約8時多,距離金門公園不遠,位於Anzavista夾Fortuna Avenue,疑犯突然撞向一名80多歲的亞裔男人,導致他倒地受傷,傷者當時傷勢嚴重,有生命危險,延至星期日傷重不治,警方相信並非仇視罪行。

但警方暫未有公開案件其他資料,有線索的民眾,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

