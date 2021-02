Santa Clara縣警涉訛稱被匪徒開槍伏擊被捕

【KTSF】

一名Santa Clara縣警員去年聲稱在一條偏僻的馬路遭到匪徒開槍伏擊,地檢處經調查後,指控該名縣警失實捏造案件,至於他的動機目前未明。

縣警Sukhdeep Gill在一年前的晚上,經過Morgan Hill市一條沒有街燈並偏僻的馬路Uvas Road的時候,透過警察訊號向同袍求救,聲稱有人對他開槍。

他之後聲稱被匪徒的子彈擊中胸口上的隨身攝影機,他最後並無受傷,攝影機則被破壞。

地檢處當時認為,Gill是遭到疑犯伏擊,並會全力追捕疑犯,經過一年調查後發現,Gill的報告同事實不相乎,包括子彈痕跡不吻合,於是對他發出拘捕令,指控他一項毀壞重罪,以及虛報罪案輕罪,Gill在周五晚到警局自首。

警方對Gill的行為表示感到失望,也不明白他的動機,前Santa Clara縣地檢官Steven Clark認為本案令公眾失去對警局的信心,下一步必須調查他處理過的所有案件。

他又指案件仍存在不少疑問,包括究竟他的隨身攝錄機當日拍攝到甚麼畫面,以及為甚麼要破壞攝錄機。

Gill在2016年加入縣警局,兩年前轉為巡邏警員。

