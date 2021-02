Reddit散戶狙擊白銀 銀價周一創8年新高

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市上一個交易日下跌大約2%之後,周一普遍反彈回升,其中Nasdaq飆升超過2.5%,股市升,部份原因是美國網上投資討論區Reddit的散戶,將狙擊目標轉移到商品市場,今次輪到追捧白銀,帶動銀價創下8年新高,每安士報大約30美元。

紐約3月份期銀一度飆升超過一成,連帶令一些主要白銀生產商的股價周一都上升,這些散戶網友較早時炒熱GameStop股份挾空倉,來打低華爾街的機構投資者,令GameStop股價1月份累積勁升1,600%,單是上星期就狂升四倍,但周一回軟,大跌三成,在盤後還繼續跌,由於散戶轉投白銀,以致美股周一反彈回升。

網上證券商Robinhood限制交易的股票數目,已經由50隻股票減少到8隻股,同時也限制部份股票的交易數量。

高盛的策略師團隊表示,當局的監管行動,證券行面對的風險,或者意外的虧損等因素,都可能會沖淡這些投機活動。

紐約一間投資顧問公司老闆、本身是對沖基金經理的Leon Cooperman表示,他對於GameStop的炒風沒有任何批評意見,只希望投資散戶明白,他們這些是投機活動,他個人認為,股價與商業的基本價值並沒有關係,除非GameStop的投機份子是交易專家,否則他們注定蝕錢。

他聲言自己沒有擁有GameStop股票,GameStop周一收市報225元,跌103元。

