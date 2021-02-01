Reddit散戶狙擊白銀 銀價周一創8年新高

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市上一個交易日下跌大約2%之後，周一普遍反彈回升，其中Nasdaq飆升超過2.5%，股市升，部份原因是美國網上投資討論區Reddit的散戶，將狙擊目標轉移到商品市場，今次輪到追捧白銀，帶動銀價創下8年新高，每安士報大約30美元。

紐約3月份期銀一度飆升超過一成，連帶令一些主要白銀生產商的股價周一都上升，這些散戶網友較早時炒熱GameStop股份挾空倉，來打低華爾街的機構投資者，令GameStop股價1月份累積勁升1,600%，單是上星期就狂升四倍，但周一回軟，大跌三成，在盤後還繼續跌，由於散戶轉投白銀，以致美股周一反彈回升。

網上證券商Robinhood限制交易的股票數目，已經由50隻股票減少到8隻股，同時也限制部份股票的交易數量。

高盛的策略師團隊表示，當局的監管行動，證券行面對的風險，或者意外的虧損等因素，都可能會沖淡這些投機活動。

紐約一間投資顧問公司老闆、本身是對沖基金經理的Leon Cooperman表示，他對於GameStop的炒風沒有任何批評意見，只希望投資散戶明白，他們這些是投機活動，他個人認為，股價與商業的基本價值並沒有關係，除非GameStop的投機份子是交易專家，否則他們注定蝕錢。

他聲言自己沒有擁有GameStop股票，GameStop周一收市報225元，跌103元。

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