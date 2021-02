【KTSF】

一股冷鋒周一抵達灣區,晚上普遍地區下雨,但雨勢不會好像上星期的大氣河風暴那麼大,Sierra山區下雪。

國家氣象局預測灣區,周一晚到周二的總降雨量大概半吋到一吋,南灣地區不會很大雨,下雨天氣會持續至周二傍晚。

除了下雨之外,灣區周一晚會大風,Sierra山區下雪,預料地勢高的地區可能有一呎降雪。

當地冬季天氣預警由周一晚9點至周二清晨4點生效,氣象局預測周二過後會有溫暖和乾燥的天氣。

